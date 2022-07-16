В Румынии за сутки выявлено два новых случая оспы обезьян
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«Два новых случая оспы обезьян диагностированы в Румынии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевшие — мужчины 30 и 32 лет, они изолированы в больнице.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.
12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.