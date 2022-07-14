В Индии выявили первого пациента с подозрением на оспу обезьян

В Индии зафиксирован первый предполагаемый случай заболевания человека обезьяньей оспой.

Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж.

Отмечается, что заболевший вернулся 12 июля из Объединённых Арабских Эмиратов.

Образцы отправили в Национальный институт вирусологии для исследования.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.