В Индии выявили первого пациента с подозрением на оспу обезьян
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Об этом информирует агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж.
Отмечается, что заболевший вернулся 12 июля из Объединённых Арабских Эмиратов.
Образцы отправили в Национальный институт вирусологии для исследования.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.
12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.