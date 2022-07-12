Глава ВОЗ сообщил о 9200 случаях оспы обезьян в 63 странах мира

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.
Глава ВОЗ сообщил о 9200 случаях оспы обезьян в 63 странах мира
  • AP

«Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберётся на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, комитет рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия болезни и даст рекомендации относительно того, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

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