Глава ВОЗ сообщил о 9200 случаях оспы обезьян в 63 странах мира

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 63 странах мира выявлено уже 9200 случаев оспы обезьян.

«Что касается оспы обезьян, то в настоящее время зарегистрировано 9200 случаев заболевания в 63 странах. Комитет по чрезвычайной ситуации по оспе обезьян соберётся на следующей неделе», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, комитет рассмотрит тенденции, эффективность мер противодействия болезни и даст рекомендации относительно того, что страны и сообщества должны сделать для борьбы со вспышкой.

Ранее в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.