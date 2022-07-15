МИД: Россия способна увеличить экспорт продовольствия в Африку и на Ближний Восток

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Россия способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений в страны Африки и Ближнего Востока. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Конкретно по теме продовольственной безопасности отметим, что Россия, как ответственный поставщик продовольствия, способна значительно увеличить экспорт соответствующих товаров и удобрений, при этом направляя поставки в африканские страны и регион Ближнего Востока и содействуя решению проблем голода», — цитирует Вершинина РИА Новости.

По его словам, Россия сотрудничает с секретариатом ООН на этом направлении.

Ранее российский посол по особым поручениям Олег Озеров отметил, что санкции Запада создали проблемы не для России, а для африканских стран.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России.

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