Посол Озеров: западные санкции создали проблемы не России, а странам Африки

Санкции Запада создали проблемы не для России, а для африканских стран. Об этом заявил российский посол по особым поручениям Олег Озеров.

«Западные страны своими действиями создали проблемы не России, а африканским странам. Для себя они исключения делают, а когда речь заходит о других, как об африканских странах, они ссылаются на overreaction... якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний», — цитирует Озерова ТАСС.

Он отметил, что Западу стоит отказаться от попыток диктата и односторонних незаконных ограничений для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.