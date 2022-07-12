Посол Озеров: западные санкции создали проблемы не России, а странам Африки
- РИА Новости
«Западные страны своими действиями создали проблемы не России, а африканским странам. Для себя они исключения делают, а когда речь заходит о других, как об африканских странах, они ссылаются на overreaction... якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний», — цитирует Озерова ТАСС.
Он отметил, что Западу стоит отказаться от попыток диктата и односторонних незаконных ограничений для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.