Посол Озеров: западные санкции создали проблемы не России, а странам Африки

Короткая ссылка
Санкции Запада создали проблемы не для России, а для африканских стран. Об этом заявил российский посол по особым поручениям Олег Озеров.
Посол Озеров: западные санкции создали проблемы не России, а странам Африки
  • РИА Новости

«Западные страны своими действиями создали проблемы не России, а африканским странам. Для себя они исключения делают, а когда речь заходит о других, как об африканских странах, они ссылаются на overreaction... якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний», — цитирует Озерова ТАСС.

Он отметил, что Западу стоит отказаться от попыток диктата и односторонних незаконных ограничений для стабилизации ситуации с продовольственной безопасностью в Африке.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить