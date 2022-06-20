Боррель: ряд стран Африки выразили озабоченность последствиями антироссийских санкций

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Ряд африканских стран выразили озабоченность последствиями санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель: ряд стран Африки выразили озабоченность последствиями антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы слышим от африканских лидеров про последствия наших санкций в отношении России», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Боррель добавил, что Евросоюз направил странам разъяснения о том, «как санкции работают, кому они вредят».

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что антироссийские санкции Запада наносят ущерб ЮАР.

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