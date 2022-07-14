Байден призвал добиться «стратегического провала» России на Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции призвал «свободный мир поддержать решимость США» и добиться, чтобы Россия потерпела стратегический провал на Украине.

Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

«Российская спецоперация должна быть стратегическим провалом, и свободный мир должен поддержать решимость США помочь Украине защитить свою демократию», — цитирует американского лидера ТАСС.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

До этого она уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине.

Такое же мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».