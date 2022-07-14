Политолог Бальбек: Лиз Трасс считает украинцев колониальными войсками в борьбе с Россией
- РИА Новости
«Трасс в случае её избрания подхватит упавшее знамя из рук Джонсона, ведь для неё украинцы — это колониальные войска в борьбе с Россией», — рассказал политолог.
По его мнению, дело Джонсона будет продолжено, но уже в образе нынешней главы МИД Великобритании.
Он также подчеркнул, что для британских политиков на самом деле не так важен результат в виде победы Украины, как само следствие — ослабление России.
«Вот она — стратегия Британии, и Лиз Трасс публично заявляет о приверженности к этому курсу», — заключил специалист.
Ранее глава британского МИД Трасс пообещала в случае избрания её премьер-министром противостоять России.