Политолог Бальбек: Лиз Трасс считает украинцев колониальными войсками в борьбе с Россией

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы британского МИД Лиз Трасс о том, что в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии она продолжит линию противостояния России и помощи Украине в «достижении победы».
Политолог Бальбек: Лиз Трасс считает украинцев колониальными войсками в борьбе с Россией
  • РИА Новости

«Трасс в случае её избрания подхватит упавшее знамя из рук Джонсона, ведь для неё украинцы — это колониальные войска в борьбе с Россией», — рассказал политолог.

По его мнению, дело Джонсона будет продолжено, но уже в образе нынешней главы МИД Великобритании.

Он также подчеркнул, что для британских политиков на самом деле не так важен результат в виде победы Украины, как само следствие — ослабление России.

«Вот она — стратегия Британии, и Лиз Трасс публично заявляет о приверженности к этому курсу», — заключил специалист.

Ранее глава британского МИД Трасс пообещала в случае избрания её премьер-министром противостоять России.

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