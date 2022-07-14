Захарова прокомментировала предвыборные обещания Трасс об «обеспечении поражения России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала болезненными амбициями предвыборные обещания кандидата на пост премьера Великобритании, действующей главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс «обеспечить поражение России» на Украине.

«Подобные заявления говорят о её крайней агрессивности и болезненных амбициях», — заявила она.

Захарова напомнила об ухудшающейся ситуации в экономической, финансовой и социально-экономической сферах в Великобритании.

По мнению дипломата, в Лондоне прибегают к антироссийской риторике, чтобы не объяснять избирателям причин принятия решений, которые ударили по жизни британцев.

Ранее Трасс объявила о начале своей предвыборной кампании.

Она пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.