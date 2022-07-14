Захарова прокомментировала предвыборные обещания Трасс об «обеспечении поражения России»
- РИА Новости
«Подобные заявления говорят о её крайней агрессивности и болезненных амбициях», — заявила она.
Захарова напомнила об ухудшающейся ситуации в экономической, финансовой и социально-экономической сферах в Великобритании.
По мнению дипломата, в Лондоне прибегают к антироссийской риторике, чтобы не объяснять избирателям причин принятия решений, которые ударили по жизни британцев.
Ранее Трасс объявила о начале своей предвыборной кампании.
Она пообещала в случае её избрания премьер-министром страны и лидером Консервативной партии продолжить линию противостояния России и помощи Украине в достижении победы.