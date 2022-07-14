В ЕК назвали пропагандой тезис о том, что экономика ЕС страдает от антироссийских санкций

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони назвал пропагандистским и неверным тезис о том, что экономика Евросоюза страдает от антироссийских санкций.

«Это всегда очень просто для разной пропаганды — утверждать, что экономические сложности, с которыми мы сталкиваемся, связаны с санкциями», — цитирует его ТАСС.

По словам Джентилони, такое мнение неверно, а экономические сложности связаны с российской спецоперацией на Украине и «эффектом мультипликации», когда она наложилась «на мощный рост экономики после пандемии COVID-19».

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ранее в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отметил, что ни одна страна ЕС в одиночку не справится с энергокризисом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.