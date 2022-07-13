Захарова: предвыборная ситуация в Британии напоминает чаепитие у Шляпника

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила предвыборную ситуацию в Великобритании с эпизодом из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлёбывая, просто пересаживаются на другое место», — заявила она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что кандидатуры на пост премьер-министра выдвигают те же люди, «которые много лет участвовали в принятии решений».

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже ряд министров Соединённого Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

В частности, с подобными заявлениями выступили новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави и его предшественник на посту Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, глава МИД Лиз Трасс.