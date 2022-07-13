Захарова: предвыборная ситуация в Британии напоминает чаепитие у Шляпника
- РИА Новости
«Мне почему-то это напоминает английские реалии, которые были описаны их же автором, мне кажется, это такое чаепитие у Шляпника, когда один стол, одинаковые чашки, которые никто не убирает, не моет, и все, отхлёбывая, просто пересаживаются на другое место», — заявила она в эфире радио Sputnik.
Захарова отметила, что кандидатуры на пост премьер-министра выдвигают те же люди, «которые много лет участвовали в принятии решений».
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.
Позже ряд министров Соединённого Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
В частности, с подобными заявлениями выступили новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави и его предшественник на посту Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, глава МИД Лиз Трасс.