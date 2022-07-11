Госдеп США поддержал решение Канады вернуть Германии турбину для «Северного потока»

Госдеп США поддержал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока». В Вашингтоне считают, что это повысит энергетическую безопасность Европы в противостоянии «попыткам России» использовать газ «как оружие».

«Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе «Северный поток — 1». В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоя попыткам России использовать энергоносители как оружие», — приводит сообщение Госдепа РИА Новости.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.

Вместе с тем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть турбину плохим прецедентом исключения из санкций.

В Берлине отметили, что правительство Германии приняло к сведению критику Киева.