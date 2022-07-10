В МИД Канады объявили о планах расширения санкций против России
«Канада расширит меры, существующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включением промышленного производства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что рестрикции затронут наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования.
Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.
В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.
Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.
Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения Москвы и Оттавы стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов.