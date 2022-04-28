МИД России опубликовал санкционный список из 592 граждан Канады

МИД России опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

«Подчёркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады», — заявили в министерстве.

В МИД отметили, что Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса.

21 апреля стало известно, что Россия вводит ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады.

В число этих лиц вошли государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, эксперты и представители СМИ, причастные к русофобскому курсу правящего в Канаде режима.