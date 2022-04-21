Россия вводит ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады

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Россия вводит ответные санкции против 61 гражданина Канады, в группу лиц вошли государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, эксперты и представители СМИ, причастные к русофобскому курсу правящего в Канаде режима.
Россия вводит ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады
  • РИА Новости

Как заявил МИД России, этим людям бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.

«В ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского стоп-листа в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады», — отметили в МИД.

Также Россия ввела санкции против ещё 29 граждан США, в числе которых вице-президент Камала Харрис и Марк Цукерберг.

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