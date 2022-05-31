Канада объявила о новых санкциях против российских физических и юридических лиц

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Правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.
Канада объявила о новых санкциях против российских физических и юридических лиц
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  • © Patrick Donovan

«Новые меры также налагают ограничения на 22 физических и четыре юрлица. Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки», — говорится в сообщении правительства.

Как заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, Оттава в ответ на действия России в отношении Украины «будет принимать соответствующие меры».

Новые санкции направлены против Россельхозбанка, Инвестторгбанка, управляющих компаний Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании, уточняет РИА Новости.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.

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