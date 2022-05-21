Россия ввела санкции против супруги премьера Канады Трюдо Софи

Россия ввела санкции в отношении 26 канадских лиц, в том числе против супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Софи Трюдо (Sophie Grégoire Trudeau) — супруга премьер-министра Дж. Трюдо», — говорится в сообщении.

Всего санкции введены в отношении 26 лиц, которым на постоянной основе закрывается въезд в Россию.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время последуют новые контрмеры в качестве реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима, «взявшего на вооружение воинственную русофобию».

Ранее стало известно, что власти Канады вводят санкции в отношении ещё 40 физлиц из России, включая бизнесменов и людей, связанных с оборонным сектором, и пяти российских организаций за «косвенную или прямую поддержку» российских военных.

В свою очередь МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.