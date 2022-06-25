Посол России в Оттаве Степанов назвал российско-канадские отношения «политически виртуальными»
«Наши отношения усилиями правительства (Джастина. — RT) Трюдо становятся сугубо политически виртуальными без какой-то практической подушки, потому что нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических», — цитирует его РИА Новости.
Посол отметил, что двусторонние отношения полностью «заморожены».
По его словам, введённые Канадой антироссийские санкции положили конец товарообороту между двумя странами, а также остановили связи на местном и федеральном уровнях власти.
Степанов назвал ситуацию «печальной».
«Я не знаю, куда ещё можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю», — заключил он.
Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.
В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.
Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.