Посол России в Оттаве Степанов назвал российско-канадские отношения «политически виртуальными»

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что отношения Москвы и Оттавы стали «политически виртуальными», лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов.

«Наши отношения усилиями правительства (Джастина. — RT) Трюдо становятся сугубо политически виртуальными без какой-то практической подушки, потому что нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических», — цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что двусторонние отношения полностью «заморожены».

По его словам, введённые Канадой антироссийские санкции положили конец товарообороту между двумя странами, а также остановили связи на местном и федеральном уровнях власти.

Степанов назвал ситуацию «печальной».

«Я не знаю, куда ещё можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю», — заключил он.

Ранее правительство Канады объявило о новых санкциях против России, которые призваны «оказать дальнейшее давление» на российские власти.

В конце апреля МИД России опубликовал поимённый список из 592 граждан Канады, которым запрещён въезд в Россию на постоянной основе.

Также Россия ввела санкции в отношении супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи.