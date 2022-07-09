Newswire: протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра

Участники протестов на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера Ранила Викрамасингхе. Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на его офис.

AP

«Протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли её», — говорится в сообщении. Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть. Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.