Премьер-министр Шри-Ланки подтвердил своё намерение уйти в отставку

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.
Премьер-министр Шри-Ланки подтвердил своё намерение уйти в отставку
  • AP

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров — уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — написал он в Twitter.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.

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