Спикера парламента Шри-Ланки предложили сделать новым президентом
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии... Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с Конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», — сообщил Хаким.
Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.
На фоне экономического кризиса в стране возникла социально-политическая напряжённость, акции протеста начались в апреле.