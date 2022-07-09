Спикера парламента Шри-Ланки предложили сделать новым президентом

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Спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны, заявил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки». Вместе с тем нынешних премьер-министра и президента призвали уйти в отставку.
Спикера парламента Шри-Ланки предложили сделать новым президентом
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«В резиденции спикера срочное собрание лидеров партии... Решили просить президента и премьер-министра уйти в отставку. Спикер становится временным президентом в соответствии с Конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», — сообщил Хаким.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

На фоне экономического кризиса в стране возникла социально-политическая напряжённость, акции протеста начались в апреле.

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