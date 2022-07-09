AFP: протестующие на Шри-Ланке окружили и захватили резиденцию президента

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Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её, сообщает AFP.
AFP: протестующие на Шри-Ланке окружили и захватили резиденцию президента
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«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал, так как протестующие окружили резиденцию», — пишет агентство со ссылкой на источник в оборонной сфере.

Как пишет РИА Новости, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией и перелезли через забор.

Накануне посольство США на Шри-Ланке призвало граждан Соединённых Штатов избегать мест протестов в столице страны 8 и 9 июля.

27 июня сообщалось, что власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам.

На фоне экономического кризиса в стране возникла социально-политическая напряжённость, акции протеста начались в апреле.

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