AFP: протестующие на Шри-Ланке окружили и захватили резиденцию президента

Протестующие на Шри-Ланке окружили резиденцию президента Готабаи Раджапаксы и взяли её под контроль, глава государства был вынужден покинуть её, сообщает AFP.

«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал, так как протестующие окружили резиденцию», — пишет агентство со ссылкой на источник в оборонной сфере.

Как пишет РИА Новости, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией и перелезли через забор.

Накануне посольство США на Шри-Ланке призвало граждан Соединённых Штатов избегать мест протестов в столице страны 8 и 9 июля.

27 июня сообщалось, что власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам.

На фоне экономического кризиса в стране возникла социально-политическая напряжённость, акции протеста начались в апреле.