Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам

Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам.

Об этом сообщает издание Adaderana со ссылкой на заявление официального представителя кабинета министров Бандула Гунавардане.

Заправляться будет разрешено лишь автомобилям основных служб: медикам, полиции, пожарным, занимающимся транспортировкой продуктов питания, занятым в сельскохозяйственном секторе и т. д.

26 мая Россия получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.