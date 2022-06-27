Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
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Об этом сообщает издание Adaderana со ссылкой на заявление официального представителя кабинета министров Бандула Гунавардане.
Заправляться будет разрешено лишь автомобилям основных служб: медикам, полиции, пожарным, занимающимся транспортировкой продуктов питания, занятым в сельскохозяйственном секторе и т. д.
26 мая Россия получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.