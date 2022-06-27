Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам

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Власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам.
Власти Шри-Ланки на две недели запретили продавать топливо частным лицам
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Об этом сообщает издание Adaderana со ссылкой на заявление официального представителя кабинета министров Бандула Гунавардане.

Заправляться будет разрешено лишь автомобилям основных служб: медикам, полиции, пожарным, занимающимся транспортировкой продуктов питания, занятым в сельскохозяйственном секторе и т. д.

26 мая Россия получила обращение от Шри-Ланки с просьбой оказать помощь в преодолении энергетического кризиса в стране.

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