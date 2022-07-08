Посольство США на Шри-Ланке призвало американцев избегать мест протестов в Коломбо

Посольство США на Шри-Ланке призвало граждан Соединённых Штатов избегать мест протестов в столице страны 8 и 9 июля.

Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

«Несколько ассоциаций и групп призвали к протестам 8 и 9 июля. Сообщения широко освещаются в социальных сетях и прессе. Ожидается, что протесты соберут большое количество людей и могут вызвать перекрытие дорог и заторы. Некоторые призывы к протесту побуждают участников взять с собой снаряжение для подготовки к потенциальному насилию», — отметило посольство.

В посольстве подчеркнули, что даже мирные демонстрации могут быстро превратиться в конфронтацию и перерасти в насилие.

«Избегайте мест, где проходят демонстрации, и соблюдайте осторожность, когда находитесь поблизости от массовых собраний, акций протеста или демонстраций», — добавили дипломаты США.

27 июня сообщалось, что власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива на острове до 10 июля запретили продавать его частным лицам.