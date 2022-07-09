Newswire: премьер Шри-Ланки готов уйти в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил о готовности уйти в отставку. Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на офис премьера.

«Премьер-министр Ранил Викремесингхе заявил лидерам партий, что он готов уйти с поста премьер-министра и уступить место общепартийному правительству», — говорится в заявлении.

Викремесингхе добавил, что готов уйти в отставку для обеспечения безопасности граждан.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.