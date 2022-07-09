В МИД России прокомментировали протесты в Шри-Ланке

В МИД России назвали внутренним делом страны протесты в Шри-Ланке.

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.