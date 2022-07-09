Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Премаджаянт должен был прибыть в Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию.
«Визит отложен», — сказал Кабулов.
Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.
Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.