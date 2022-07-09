Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили

Визит в Россию министра образования страны Сусила Премаджаянта — спецпредставителя президента Шри-Ланки — отложен на фоне протестов в Коломбо.

Об этом сообщил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Премаджаянт должен был прибыть в Москву 10 июля в составе делегации для переговоров по экономическому содействию.

«Визит отложен», — сказал Кабулов.

Как ранее сообщило AFP, протестующие на Шри-Ланке окружили и взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, глава государства был вынужден её покинуть.

Также глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» рассказал, что спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил о намерении оставить свой пост.