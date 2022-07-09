Посольство России: Вашингтон подталкивает власти Киева к новым кровавым преступлениям

США своими действиями подталкивают власти Украины к совершению новых кровавых преступлений, а не к миру, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В дипмиссии подчеркнули, что националистические формирования применяют поставляемое Западом оружие для уничтожения городов Донбасса и наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка из снарядов калибра 155 мм НАТО.

«Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла десятилетняя девочка Вероника Бадина... Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — говорится в заявлении дипломатов.

В посольстве напомнили, что в Донбассе за восемь лет от обстрелов ВСУ погибли более 150 детей.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

5 июля Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Погибла десятилетняя девочка.

В СК России добавили, что следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погиб ребёнок.

6 июля ещё двое детей скончались от травм, полученных при обстреле ВСУ Макеевки.