В ДНР сообщили о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

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Два ребёнка погибли в результате обстрела украинскими военными Макеевки в ДНР. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики.
В ДНР сообщили о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела с позиций украинских силовиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребёнок», — отмечается в тексте.

Позднее в штабе добавили, что число погибших детей увеличилось до двух, ещё пять человек пострадали.

5 июля центральный, Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Погибла десятилетняя девочка.

В СК России добавили, что следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погиб ребёнок.

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