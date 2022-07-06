В ДНР сообщили о гибели двух детей в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела с позиций украинских силовиков в Центрально-городском районе Макеевки погиб ребёнок», — отмечается в тексте.
Позднее в штабе добавили, что число погибших детей увеличилось до двух, ещё пять человек пострадали.
5 июля центральный, Ворошиловский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Погибла десятилетняя девочка.
В СК России добавили, что следователи установят личности украинских военных, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погиб ребёнок.