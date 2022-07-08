Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о желании стран Запада «победить Россию на поле боя».

«Если он (Запад. — RT) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».