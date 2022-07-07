Британский министр по делам Северной Ирландии подал в отставку

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис подал в отставку. Об этом он сообщил в своём Twitter.

По его словам, достойное и ответственное правительство должно основываться на честности, целостности и взаимном уважении.

Льюис добавил, что «должен покинуть правительство, так как больше не верит, что эти ценности уважаются».

Он также сообщил, что направил письмо об отставке премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Ранее британский министр по делам Уэльса Саймон Харт заявил об уходе в отставку.

5 июля британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега министр здравоохранения Саджид Джавид покинули свои посты.

После этого ещё пять министров вышли из состава правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что члены кабмина не должны увольняться во время кризисной ситуации.