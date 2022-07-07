Британский министр по делам Уэльса заявил об уходе в отставку

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Британский министр по делам Уэльса Саймон Харт заявил об уходе в отставку.

«Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось», — говорится в заявлении об отставке Харта в Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, который выразил мнение, что главе правительства стоит покинуть свой пост.

5 июля британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, покинули свои посты.

После этого ещё пять министров вышли из правительства и призвали Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что члены кабмина не должны увольняться во время кризисной ситуации.

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