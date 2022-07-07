Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 358

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Министерство здравоохранения Канады зафиксировало 358 случаев инфицирования оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что больше всего заразившихся зафиксировано в провинции Квебек — 236, в Онтарио выявлен 101 случай, ещё 13 — в Британской Колумбии и восемь — в Альберте.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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