Bild: план Германии по замене газа из России поставками СПГ даёт сбой

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа (СПГ) в Германию в целях обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой даёт сбой, сообщило издание Bild.

Как пишет издание, в связи с дефицитом танкеров для транспортировки СПГ, этот план находится на грани провала.

«В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок», — заявил Мартин Крёгер из Союза судовладельцев.

Эксперт из Института германской экономики Андреас Фишер отметил, что большинство танкеров уже привязано к долгосрочным контрактам.

«Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем», — заключил представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

Хабек заявил, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.