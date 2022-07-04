Bloomberg: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь в размере до €9 млрд

Немецкий энергетический концерн Uniper запросил у правительства Германии пакет финансовой помощи в размере до €9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Немецкая Uniper SE ведёт переговоры с правительством о потенциальном пакете финансовой помощи в размере до €9 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти ФРГ рассматривают возможность применения ряда мер, включая кредиты и участие в акционерном капитале.

Ранее Германия повысила уровень чрезвычайного плана по газу до второго из трёх из-за сокращения поставок.

Вторая степень чрезвычайного плана даёт правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ.

Министр экономики Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.

Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан обратился к Хабеку с просьбой представить последовательный план по преодолению газового кризиса в стране.