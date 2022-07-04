Захарова высказалась о поддержке ЕС решения Болгарии выслать 70 российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бездумная поддержка антироссийских акций со стороны европейской внешнеполитической службы возлагает на весь ЕС ответственность за их последствия.

«В европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в том числе с точки зрения ответных мер с нашей стороны», — говорится в заявлении Захаровой по поводу поддержки пресс-секретарём европейской внешнеполитической службы решения Болгарии выслать российских дипломатов.

По словам официального представителя МИД России, решение Софии было политизированным и не останется без реакции.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.