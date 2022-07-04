Захарова высказалась о поддержке ЕС решения Болгарии выслать 70 российских дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бездумная поддержка антироссийских акций со стороны европейской внешнеполитической службы возлагает на весь ЕС ответственность за их последствия.
Захарова высказалась о поддержке ЕС решения Болгарии выслать 70 российских дипломатов
  • РИА Новости

«В европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в том числе с точки зрения ответных мер с нашей стороны», — говорится в заявлении Захаровой по поводу поддержки пресс-секретарём европейской внешнеполитической службы решения Болгарии выслать российских дипломатов.

По словам официального представителя МИД России, решение Софии было политизированным и не останется без реакции.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

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