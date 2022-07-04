Захарова высказалась о поддержке ЕС решения Болгарии выслать 70 российских дипломатов
- РИА Новости
«В европейской внешнеполитической службе должны понимать, что бездумная поддержка антироссийских акций отдельных стран-членов возлагает на весь Евросоюз ответственность за их последствия, в том числе с точки зрения ответных мер с нашей стороны», — говорится в заявлении Захаровой по поводу поддержки пресс-секретарём европейской внешнеполитической службы решения Болгарии выслать российских дипломатов.
По словам официального представителя МИД России, решение Софии было политизированным и не останется без реакции.
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.
Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.