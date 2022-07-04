Высланные Болгарией российские дипломаты прибыли в Москву

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Российские дипломаты, которые были высланы Болгарией, прибыли в Москву, сообщает посольство России в Софии.
Высланные Болгарией российские дипломаты прибыли в Москву
  • Gettyimages.ru

«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

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