Высланные Болгарией российские дипломаты прибыли в Москву
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«Да, они уже прибыли в Москву. Вчера двумя рейсами они прилетели в Москву», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.
Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.