Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение о высылке сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию.
Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США
  • РИА Новости

«Это несамостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую, однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена», — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, пожелание суверена заключается в том, чтобы убить в болгарах историческую память и разрушить фундамент отношений с Россией.

Он отметил, что подобная политика Вашингтона распространяется не только на Болгарию.

  • Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

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