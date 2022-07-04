Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США
- РИА Новости
«Это несамостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую, однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена», — сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, пожелание суверена заключается в том, чтобы убить в болгарах историческую память и разрушить фундамент отношений с Россией.
Он отметил, что подобная политика Вашингтона распространяется не только на Болгарию.
- Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.
Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.