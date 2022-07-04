Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение о высылке сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию.

«Это несамостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую, однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена», — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, пожелание суверена заключается в том, чтобы убить в болгарах историческую память и разрушить фундамент отношений с Россией.

Он отметил, что подобная политика Вашингтона распространяется не только на Болгарию.

Лавров: решение о высылке российских дипломатов из Софии связано с давлением США

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.