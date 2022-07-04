Политолог Бальбек поддержал заявление депутата Морозова об агрессии США против России

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Государственной думы России Олега Морозова о том, что передача США спутниковых снимков Белгорода Вооружённым силам Украины перед нанесением ракетного удара является агрессией против России.
Политолог Бальбек поддержал заявление депутата Морозова об агрессии США против России
  • РИА Новости

Политолог отметил, что в последнее время деятельность США активизировалась, удары по России теперь наносятся «руками Украины».

«Белгород — это лишь один из эпизодов, ведь на Украину идут не только передача данных, но и поставка противокорабельных ракет, дальнобойные реактивные системы и обещания, а возможно, уже и выполненные поставки элементов современной ПРО», — сообщил эксперт.

По мнению Бальбека, Соединённые Штаты принимают прямое участие в происходящих сегодня событиях, а значит, это можно квалифицировать как прямую агрессию против России.

Ранее депутат Госдумы Морозов назвал прямой агрессией против России передачу Вооружённым силам Украины спутниковых снимков Белгорода.

30 июня американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку города Белгорода.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

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