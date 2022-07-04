Депутат Госдумы Морозов: передача снимков Белгорода от США ВСУ — агрессия против России
Об этом сообщает РИА Новости.
«Теперь стало очевидным, что эта информация (спутниковые снимки. — RT) используется для обстрелов российских городов. Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — считает Морозов.
Ранее сообщалось, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку Белгорода 30 июня. Также отмечалось, что американские спутники WorldView-2 и WorldView-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.
3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.
4 июля сенатор Владимир Джабаров заявил, что в случае, если информация о том, что американская компания Maxar вела съёмку Белгорода из космоса 30 июня, подтвердится, Россия вправе ввести санкции против неё.