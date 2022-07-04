Депутат Госдумы Морозов: передача снимков Белгорода от США ВСУ — агрессия против России

Депутат Государственной думы России Олег Морозов назвал агрессией против России передачу Вооружённым силам Украины спутниковых снимков Белгорода. После этого по российскому городу был нанесён ракетный удар.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Теперь стало очевидным, что эта информация (спутниковые снимки. — RT) используется для обстрелов российских городов. Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством», — считает Морозов.

Ранее сообщалось, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку Белгорода 30 июня. Также отмечалось, что американские спутники WorldView-2 и WorldView-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

4 июля сенатор Владимир Джабаров заявил, что в случае, если информация о том, что американская компания Maxar вела съёмку Белгорода из космоса 30 июня, подтвердится, Россия вправе ввести санкции против неё.