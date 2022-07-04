Сенатор Джабаров: Maxar попадёт под санкции, если компания вела съёмку Белгорода

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Сенатор Владимир Джабаров заявил о том, что в случае, если информация о том, что американская компания Maxar вела съёмку Белгорода из космоса 30 июня, подтвердится, Россия вправе ввести санкции против неё.

Об этом сообщает РИА Новости

«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — заявил 

Ранее РИА Новости сообщило, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку Белгорода 30 июня. Также отмечается, что американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

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