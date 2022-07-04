Сенатор Джабаров: Maxar попадёт под санкции, если компания вела съёмку Белгорода
Об этом сообщает РИА Новости.
«При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции», — заявил
Ранее РИА Новости сообщило, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar осуществлял съёмку Белгорода 30 июня. Также отмечается, что американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.
3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.