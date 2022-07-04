Сенатор Джабаров: Maxar попадёт под санкции, если компания вела съёмку Белгорода

Сенатор Владимир Джабаров заявил о том, что в случае, если информация о том, что американская компания Maxar вела съёмку Белгорода из космоса 30 июня, подтвердится, Россия вправе ввести санкции против неё.