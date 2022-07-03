Мэр Белгорода сообщил о повреждении 72 домов из-за обстрела ВСУ

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что в результате атаки украинских военных на город повреждения получили 26 многоквартирных домов и 46 домов в частном секторе.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«В течение дня горожане сообщают о повреждениях имущества. На 16:00 есть информация о 26 многоквартирных домах... Всего 353 квартиры — в основном речь о повреждениях окон. Также пострадало 46 домов в частном секторе на улицах Маяковского, Павлова, Попова, Чумичова и на Садовом проезде — это в основном повреждения кровли, ограждения, стен», — отметил Иванов.

По словам мэра, за каждым многоквартирным домом закрепили ответственных.

«Совместно с министерствами строительства и ЖКХ планируем ремонтные работы. Плёнкой до конца дня закроем повреждённые окна в многоквартирных домах. Работают замерщики. Частные дома также обошли, ведётся экспертиза», — добавил он.

Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

По факту ракетного удара возбуждено уголовное дело.