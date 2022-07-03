Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Белгорода украинскими военными

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны силовых структур Украины. Как установило следствие, обстрел был совершён с целью убийства жителей города.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства преступления, устанавливаются лица из числа украинских силовиков, причастные к обстрелу.

Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ракетного удара погибли четыре человека: трое граждан Украины и один гражданин России.