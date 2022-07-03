Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Белгорода украинскими военными

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны силовых структур Украины. Как установило следствие, обстрел был совершён с целью убийства жителей города.
Следственный комитет возбудил дело по факту обстрела Белгорода украинскими военными
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства преступления, устанавливаются лица из числа украинских силовиков, причастные к обстрелу.

Ночью 3 июля Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате ракетного удара погибли четыре человека: трое граждан Украины и один гражданин России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить