Губернатор Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погибли трое украинцев и россиянин
- РИА Новости
«По информации, которая есть у меня, четыре человека погибли. Один из них — гражданин Российской Федерации, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации», — сказал Гладков в видеообращении.
Как сообщило Министерство обороны России, ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.
Ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения городов, подчеркнули в ведомстве.
Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.