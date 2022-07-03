Губернатор Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погибли трое украинцев и россиянин

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В результате ракетного удара со стороны украинской армии по Белгороду погибли четыре человека: трое граждан Украины и один гражданин России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор Гладков: в результате удара ВСУ по Белгороду погибли трое украинцев и россиянин
  • РИА Новости

«По информации, которая есть у меня, четыре человека погибли. Один из них — гражданин Российской Федерации, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации», — сказал Гладков в видеообращении.

Как сообщило Министерство обороны России, ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.

Ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения городов, подчеркнули в ведомстве.

Силы ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

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