Песков выразил надежду, что у коллективного Запада ещё остался политический разум

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду, что у коллективного Запада ещё остались политическая воля и политический разум.

«Будем надеяться, что какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался ещё у коллективного Запада. И то, что этот разум полностью сохранён в нашей стране, это точно. У меня нет никаких сомнений», — сказал он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования.

Путин также назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.