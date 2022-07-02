Spiegel: в Литве негативно восприняли позицию ЕС по транзиту в Калининград

В Литве позицию Евросоюза по вопросу с запретом транзита грузов в Калининград восприняли как поражение, сообщает Der Spiegel.

Согласно данным издания, ЕС может скоро обнародовать юридическое объяснение к четвёртому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.

Отмечается, что Евросоюз таким образом позволяет Литве «отступить, сохранив лицо», но в Вильнюсе данный шаг воспринят как поражение.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24» ранее заявила, что Евросоюзу придётся выработать позицию по калининградскому транзиту.

В Кремле отметили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.