Spiegel: в Литве негативно восприняли позицию ЕС по транзиту в Калининград
Согласно данным издания, ЕС может скоро обнародовать юридическое объяснение к четвёртому пакету санкций, в котором будет уточнено, что перевозки в Калининград не затронуты санкциями.
Отмечается, что Евросоюз таким образом позволяет Литве «отступить, сохранив лицо», но в Вильнюсе данный шаг воспринят как поражение.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24» ранее заявила, что Евросоюзу придётся выработать позицию по калининградскому транзиту.
В Кремле отметили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.