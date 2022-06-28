В МИД России заявили, что ЕС придётся выработать позицию по транзиту в Калининград

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24» заявила, что Евросоюзу придётся выработать позицию по калининградскому транзиту. Она отметила, что на сегодняшний день картина удручающая.

«Конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое еэсовское единство, им придётся всё-таки свою позицию выработать, это безусловно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, она каждый день «собирает пазл заявлений представителей Еврокомиссии, Евросоюза и Литвы» насчёт транзита в Калининград.

Она добавила, что «картина удручающая с точки зрения их подходов».

В Кремле заявили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.