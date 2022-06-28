В МИД России заявили, что ЕС придётся выработать позицию по транзиту в Калининград
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«Конечно, Еврокомиссии, всем тем, кто представляет это некое еэсовское единство, им придётся всё-таки свою позицию выработать, это безусловно», — цитирует её РИА Новости.
По словам Захаровой, она каждый день «собирает пазл заявлений представителей Еврокомиссии, Евросоюза и Литвы» насчёт транзита в Калининград.
Она добавила, что «картина удручающая с точки зрения их подходов».
В Кремле заявили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.