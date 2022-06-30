Президент Литвы Науседа ожидает, что ЕК представит решение по вопросу грузов в Калининград
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«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами», — сказал он в интервью агентству DPA. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что снятие ограничений на транзит является прерогативой ЕК.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24» ранее заявила, что Евросоюзу придётся выработать позицию по калининградскому транзиту.
В Кремле отметили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.