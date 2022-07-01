Reuters: Киев попросил Анкару досмотреть везущий зерно сухогруз

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Киев попросил Анкару задержать и досмотреть направляющееся в Турцию «судно под флагом России», которое перевозит зерно из Бердянска, пишет Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.
Reuters: Киев попросил Анкару досмотреть везущий зерно сухогруз
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По данным агентства, сотрудник МИД Украины заявил о 4,5 тыс. тонн зерна на судне, а 30 июня офис украинского генпрокурора направил письмо в Минюст Турции о судне с «7 тыс. тонн сельскохозяйственного груза», которое идёт в Карасу.

Ранее о том, что из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна для дружественных стран, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия гарантирует безопасность движения судов с зерном из подконтрольных Украине портов.

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