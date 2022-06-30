Из порта Бердянска ушло первое торговое судно с зерном
- Gettyimages.ru
- © Christian Charisius/picture alliance
Он отметил, что первое торговое судно ушло из Бердянского морского торгового порта после нескольких месяцев простоя.
«7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны», — заявил он в своём Telegram-канале.
По его словам, разминирование порта, а также безопасность сухогруза обеспечивается Черноморским флотом.
Ранее в Запорожской области заявили, что первая загруженная зерном баржа готовится к отправке из порта Бердянска.