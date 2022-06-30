Из порта Бердянска ушло первое торговое судно с зерном

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Из порта Бердянска ушло первое торговое судно с 7 тыс. тонн зерна для дружественных стран. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Из порта Бердянска ушло первое торговое судно с зерном
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Charisius/picture alliance

Он отметил, что первое торговое судно ушло из Бердянского морского торгового порта после нескольких месяцев простоя.

«7 тыс. тонн зерна направились в дружественные страны», — заявил он в своём Telegram-канале.

По его словам, разминирование порта, а также безопасность сухогруза обеспечивается Черноморским флотом.

Ранее в Запорожской области заявили, что первая загруженная зерном баржа готовится к отправке из порта Бердянска.

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